Rüstungsindustrie Rheinmetall liefert Aufklärungsdrohnen an die Ukraine Von dpa | 13.08.2023, 10:16 Uhr | Update vor 1 Std. Rheinmetall-Zentrale Foto: David Young/dpa up-down up-down

Nach Munition, Panzern, Flugabwehr und Militär-Lastwagen wird der Rüstungskonzern Rheinmetall bald auch Drohnen in die Ukraine liefern. Ein entsprechender Auftrag sei erteilt worden, sagte ein Firmensprecher am Sonntag in Düsseldorf. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ berichtet. Die Auslieferung werde bis Jahresende erfolgen, das Auftragsvolumen nannte er nicht.