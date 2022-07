Ein Rettungshubschrauber steht auf den Rheinwiesen. Foto: Lukas Fortkord/dpa/Archivbild FOTO: Lukas Fortkord up-down up-down Düsseldorf Rheinkirmes-Unfall: Polizei geht von „Eigenverschulden“ aus Von dpa | 27.07.2022, 11:52 Uhr

Die Polizei in Düsseldorf geht beim Absturz eines Arbeiters auf der Düsseldorfer Rheinkirmes von „fahrlässigem Eigenverschulden“ aus. Es gebe nach den bisherigen Ermittlungen keinerlei Hinweise auf eine Beteiligung Dritter an dem Unfall, sagte ein Düsseldorfer Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage. In die Untersuchungen des Unfallhergangs ist auch das Amt für Arbeitsschutz involviert.