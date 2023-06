Düsseldorfer Rheinkirmes Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Düsseldorf „Rheinkirmes“ startet bald: Fokus auf Nachhaltigkeit Von dpa | 22.06.2023, 15:25 Uhr

Die Veranstalter der Düsseldorfer „Rheinkirmes“ wollen in diesem Jahr auf mehr Nachhaltigkeit setzen. Das gaben sie am Donnerstag bei der Vorstellung des Volksfestes, das vom 14. bis zum 23. Juli auf der Festwiese am Rhein in der Landeshauptstadt stattfinden wird, bekannt. Die Stadtwerke Düsseldorf sollen demnach Ökostrom für die Kirmes liefern und die Gastronomen durchgängig ein Mehrwegangebot bereithalten. Auch für die Anreise mit Bus und Bahn soll geworben werden. Die Rheinbahn will zu Spitzenzeiten einen Zwei-Minuten-Takt der Stadtbahnen zur Haltestelle „Luegplatz“ sicherstellen.