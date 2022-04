ARCHIV - Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration FOTO: Patrick Pleul Inflation Rheinischer Sparkassenverband fordert Zinswende von EZB Von dpa | 27.04.2022, 17:18 Uhr

Der Rheinische Sparkassen- und Giroverband hält angesichts der hohen Inflation eine Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) für dringend geboten. „Die Zeitenwende braucht jetzt auch eine Zinswende“, sagte Präsident Michael Breuer am Mittwoch in Düsseldorf. Mit großer Entschiedenheit habe die EZB in den vergangenen fünf Jahren auf ein Inflationsziel von zwei Prozent hingearbeitet. Dieses Ziel sei aber längst Makulatur. Mittlerweile werde von Inflationsraten von sechs Prozent und mehr gesprochen.