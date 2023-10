Ein Kanufahrer hat am Montagnachmittag eine männliche Leiche in der Ems bei Rheine entdeckt. Das bestätigte die Polizei Münster auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Todesursache ist bislang unklar, eine Obduktion soll am Dienstag weitere Erkenntnisse bringen.

Die Polizei bestätigte zudem Berichte, wonach die Hände der Leiche zusammengebunden waren. Dies deute jedoch nicht zwingend auf ein Verbrechen hin. So sei es noch unklar, ob der Mann ertrunken ist oder Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.