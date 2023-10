Ein Kanufahrer hatte am Montagnachmittag eine männliche Leiche in der Ems bei Rheine entdeckt und die Polizei verständigt. Am Dienstag wurde die Leiche obduziert. Nach Angaben der Polizei Münster konnten dabei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt werden. Demnach müsse von einem Suizid ausgegangen werden.

Zuvor hatte die Polizei Münster gegenüber unserer Redaktion bestätigt, dass die Hände der Leiche beim Auffinden zusammengebunden waren. Die Identität des Mannes sei indes noch nicht eindeutig geklärt und Bestandteil weiterer Ermittlungen. Die Mordkommission ermittelt weiter.

Anmerkung der Redaktion: Bitte holen Sie sich rechtzeitig Hilfe, wenn Sie Suizidgedanken plagen, und kontaktieren Sie die Telefonseelsorge. Dort wird Ihnen kostenlose Hilfe angeboten. Hier geht es zu der Homepage der Telefonseelsorge. Unter der Telefonnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 können Sie dort auch kostenlos anrufen. Eine Übersicht über weitere Beratungsstellen gibt es auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.