Tarife Rewe Group erhöht freiwillig Löhne und Gehälter Von dpa | 18.09.2023, 15:48 Uhr | Update vor 24 Min.

Die Rewe Group will die Löhne und Gehälter der Beschäftigten von Rewe, Penny, Lekkerland und toom Baumarkt trotz der ausstehenden Tarifeinigung im Groß- und Einzelhandel ab Oktober anheben. Im Einzelhandel sollen die Mitarbeitenden 5,3 Prozent, im Großhandel 5,1 Prozent mehr Geld bekommen, wie die Rewe Group am Montag in Köln mitteilte. Wie viele Beschäftigte genau die Erhöhung erhalten werden, wurde zunächst nicht bekannt.