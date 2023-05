Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down EX-Schwimmtrainer Revision eingelegt nach Urteil wegen Missbrauchs Von dpa | 08.05.2023, 12:46 Uhr

Ein wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilter ehemaliger Schwimmtrainer hat Revision eingelegt. Das Landgericht Lüneburg hatte den 74-Jährigen Ende April zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilt. In die Gesamtstrafe war eine frühere Verurteilung des Amtsgerichts Celle wegen Kindesmissbrauchs einbezogen worden. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig, bestätigte eine Justizsprecherin am Montag in Lüneburg.