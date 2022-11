Herbert Reul Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Sicherheit Reul zu Sorgen vor Blackout: „Blaulichtfamilie“ gut gerüstet Von dpa | 17.11.2022, 15:18 Uhr

NRW-Innenminister Herbert Reul sieht trotz wachsender Sorge vor Strom- und Gas-Engpässen keinen Grund zur Panik. Die Bevölkerung müsse sich auf die „Blaulichtfamilie“ - also Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und Katastrophenschutz verlassen können, auch wenn der Strom länger weg sei, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Wenn überhaupt, dann werde in einem Notfall das Licht zu allerletzt bei der Polizei ausgehen. Der Minister betonte: „Auch wenn die Lage bedrohlich ist, sie ist nicht unbeherrschbar.“