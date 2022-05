Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, spricht vor Pressevertretern. Foto: Federico Gambarini/dpa FOTO: Federico Gambarini Essen Reul zu Essen: In durchsuchten Schulen keine Sprengsätze Von dpa | 12.05.2022, 18:44 Uhr

Bei der Durchsuchung von zwei Schulen in Essen hat die Polizei am Donnerstag bisher keine Sprengsätze gefunden. Das sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstagmittag in Düsseldorf. „Da wird jeder Winkel der Klassenräume auf links gedreht.“