Nach einem offenen Brief von Anwohnern am Tagebau Garzweiler hat Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag Dorfbewohner getroffen und mit ihnen gesprochen. Es sei inakzeptabel, dass Aktivisten durch die Dörfer zögen, Menschen einschüchterten, Scheiben einschlügen und Wände beschmierten, erklärte der Minister. „Das muss und wird ein Ende haben“, sagte Reul nach dem Treffen. Anwohner aus den weitgehend leerstehenden Geisterdörfern am Rand des Tagebaus hatten in einem offenen Brief dominantes Auftreten von Aktivisten beklagt.