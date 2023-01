Herbert Reul Foto: dpa up-down up-down Innenminister Reul: Szenario „Giftanschlag“ stellt Behörden vor Probleme Von dpa | 27.01.2023, 17:00 Uhr

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat angesichts der Giftanschlagspläne der Terror-Verdächtigen von Castrop-Rauxel auf die Schwierigkeiten der Ermittler in einem solchen Szenario hingewiesen. Man sei „in einer ganz problematischen Lage als Sicherheitsbehörde, weil man sich darauf nur sehr begrenzt vorbereiten kann“, sagte der CDU-Politiker am Freitag im Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf. Aus dem Chemieunterricht wisse man: „Die Zusammensetzung von Stoffen der banalsten Art kann zu ganz gefährlichen Wirkungen führen.“