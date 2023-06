Sondersitzung des Innenausschusses Foto: David Young/dpa up-down up-down Landtag Reul sieht Zusammenhang zwischen Castrop-Rauxel und Essen Von dpa | 21.06.2023, 12:35 Uhr

Bei Massenschlägereien in Castrop-Rauxel und Essen in der vergangenen Woche sieht Nordrhein-Westfalens Innenminister Zusammenhänge und Bezüge zur Clankriminalität. „Die Kriminalität, die aus Familienstrukturen heraus begangen wird, findet nicht immer nur als organisierte Kriminalität im Hinterzimmer statt“, sagte Herbert Reul (CDU) am Mittwoch bei einer Sondersitzung des Innenausschusses im NRW-Landtag. Laut Reul gehören auch spontane Gewaltausbrüche auf der Straße zum Phänomen der Clankriminalität dazu.