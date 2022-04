Onlinevernehmung bei der Polizei FOTO: Marius Becker Ermittlungsverfahren Reul: NRW ist Vorreiter bei Online-Vernehmungen Von dpa | 11.04.2022, 19:58 Uhr | Update vor 17 Min.

Mit dem Angebot von Online-Vernehmungen sollen bei der Landespolizei Nordrhein-Westfalen in Fällen von leichter und mittelschwerer Kriminalität die Verfahren beschleunigt und auch für die Bürger deutlich einfacher werden. „Als erstes Bundesland bieten wir Vernehmungen künftig deshalb auch online an“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in Düsseldorf.