Landtag Reul nennt in Innenausschuss Details zu Polizeischüssen Von dpa | 21.06.2023, 13:23 Uhr

Zu Schüssen aus Polizeiwaffen auf einen 19-jährigen Autofahrer in Bad Salzuflen hat Nordrhein-Westfalens Innenminister am Mittwoch im Landtag weitere Details berichtet. Auf Antrag der SPD-Fraktion war der Innenausschuss zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Herbert Reul (CDU) schilderte Einzelheiten zu einer Verfolgungsfahrt, die in Herford begann.