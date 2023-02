Recklinghausen: Güterzug erfasst zwei Kinder Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down NRW-Innenminister Reul nach Zug-Unfall: Ein Kind kämpft ums Überleben Von dpa | 03.02.2023, 05:27 Uhr

Nach dem Unfall an einer Bahnstrecke in Recklinghausen kämpft ein Kind nach den Worten von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ums Überleben. Das Kind werde in einem Krankenhaus versorgt, sagte der Minister in der Nacht zum Freitag am Einsatzort.