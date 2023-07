Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down Umweltpolitik Reul kündigt Koordinationsstelle für Umweltkriminalität an Von dpa | 05.07.2023, 16:17 Uhr

Im Kampf gegen Umweltkriminalität hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) eine Koordinationsstelle angekündigt. Allein im vergangenen Jahr seien in NRW 140 kriminelle Gewässerverunreinigungen festgestellt worden, berichtete er am Mittwoch bei einem Einsatz der Wasserschutzpolizei in Düsseldorf.