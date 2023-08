Polizei Reul: Keine gesetzliche Einschaltpflicht für Bodycams Von dpa | 10.08.2023, 05:45 Uhr | Update vor 1 Std. Interview mit NRW-Innenminister Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down

Der Jahrestag tödlicher Polizeischüsse auf einen 16-Jährigen in Dortmund hat erneut die Diskussion befeuert, warum Polizeibeamte in solche Situationen ihre Bodycam nicht eingeschaltet haben. Innenminister Reul will zunächst keine Daumenschrauben anlegen.