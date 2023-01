Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild up-down up-down Anti-Terror-Razzia Reul im Fall Castrop-Rauxel spät informiert: Weitere Sitzung Von dpa | 23.01.2023, 06:00 Uhr

Die Rätsel um den Terror-Alarm in Castrop-Rauxel werden nicht weniger: Die Behörden in NRW wussten an Silvester von einer Spur in das Bundesland. Innenminister Herbert Reul (CDU) wurde aber erst eine Woche später informiert. Warum?