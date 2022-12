Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Landtag Reul: Fortschritte im Kampf gegen Geldautomatensprenger Von dpa | 15.12.2022, 17:31 Uhr

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich nicht zufrieden mit Problem der vermehrten Automatensprengungen im Land gezeigt - sieht aber Fortschritte. „Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Wir sind viel weiter als vor ein paar Jahren, aber noch nicht gut genug“, sagte er am Donnerstag in einer Sitzung des Innenausschusses im Düsseldorfer Landtag. Es sei allerdings schwer, Maßnahmen gegen die Täter zu ergreifen. „Die Risikobereitschaft der Typen, die da unterwegs sind, ist so gigantisch hoch, dass wir da nicht mithalten können“, urteilte der Minister. Im laufenden Jahr hätten bislang 171 Täter versucht, Geldautomaten in NRW zu sprengen und auszurauben. Bei rund 40 Prozent davon blieb es laut Reul beim Versuch. 21 Verdächtige wurden bis Anfang Dezember festgenommen.