Herbert Reul Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Extremismus Reul „erleichtert“ über Urteile gegen Polizeianwärter Von dpa | 25.07.2023, 19:55 Uhr | Update vor 25 Min.

Rechtsextreme Chat-Nachrichten sollen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen nicht geduldet werden. Zwei entsprechende Gerichtsurteile gegen Polizeianwärter hat Innenminister Herbert Reul (CDU) in einem Gespräch mit der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ, Mittwochsausgabe) begrüßt. „Der Polizeiberuf ist nicht irgendeiner. Deshalb stellen wir höchste Anforderungen an das Denkvermögen, die Fitness und den Charakter“, sagte Reul der Zeitung.