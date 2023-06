Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Rettungswagen kollidiert mit Auto: Zwei Verletzte Von dpa | 17.06.2023, 15:00 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen im Einsatz und einem Auto sind in Gütersloh eine Sanitäterin und eine 75-Jährige leicht verletzt worden. Die Seniorin bog laut einer Polizeimeldung am frühen Samstagmorgen in dem Moment nach links ab, als der Krankenwagen mit Blaulicht und lautem Martinshorn im Überholvorgang war. Es kam zum Zusammenstoß.