Oberbergischer Kreis Rettungskräfte angegriffen: Notarzt ins Gesicht geschlagen Von dpa | 23.07.2023, 11:39 Uhr

Eine Frau soll in der Nähe von Bonn zwei Rettungskräfte angegriffen und leicht verletzt haben. Anwohner riefen am Sonntagmorgen den Rettungsdienst, weil die 23-Jährige in einer Straße in Waldbröl (Oberbergischer Kreis) randaliert hatte, wie die Polizei mitteilte. Bei der Ankunft der Rettungskräfte habe sich die Frau aggressiv verhalten und um sich geschlagen. Dabei habe sie einen 43 Jahre alten Notarzt im Gesicht getroffen und einen 40 Jahre alten Mitarbeiter des Rettungsdienstes getreten.