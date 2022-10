Kölner Dombauhütte restauriert Notre-Dame-Fenster Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Köln Restaurierung von Notre-Dame-Fenstern in Köln kommt voran Von dpa | 24.10.2022, 13:54 Uhr

Die in Köln laufenden Arbeiten an vier Fenstern aus der bei einem Brand verwüsteten Pariser Kathedrale Notre-Dame kommen gut voran. Von allen angelieferten Fenstern seien bereits Bleistäube entfernt worden, erklärte der Kölner Dombaumeister Peter Füssenich am Montag in einem Zwischenfazit. „Das ist alles schon passiert“, sagte er. Nun beginne die weitere Reinigung der Fenster und die eigentliche Restaurierung - etwa das Kleben von Sprüngen im Glas. Man sei dabei gut im Zeitplan, sagte der Dombaumeister. Es gebe bereits eine Vorfreude darauf, die Fenster im kommenden Jahr, wahrscheinlich im April, in Paris wieder einzubauen. „Wir werden es auf jeden Fall schaffen“, versprach er.