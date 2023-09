Kriminalität Resolute Mitarbeiterin vertreibt Räuber in Bielefeld Von dpa | 15.09.2023, 14:00 Uhr | Update vor 42 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Mitarbeiterin eines Getränkemarktes in Bielefeld hat einen maskierten und scheinbar bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen. Der Gangster war am Donnerstag mit einem Motorradhelm und Sturmhaube maskiert in den Markt marschiert, hatte eine Pistole aus seinem Hosenbund gezogen und Geld aus der Kasse gefordert, wie die Polizei am Freitag berichtete.