Musik Reker würdigt frühere Kölnerin Tina Turner Von dpa | 25.05.2023, 10:42 Uhr

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat die mit 83 gestorbene Sängerin Tina Turner als frühere Bürgerin der Stadt gewürdigt. „Die Kölnerinnen und Kölner und auch ich ganz persönlich werden sie als herausragende Künstlerin und beeindruckende Frau in Erinnerung behalten. Sie wird fehlen, aber ihre Musik wird bleiben“, teilte Reker am Donnerstag mit. Die Rock-Ikone Turner lebte einige Jahre mit dem Kölner Musikproduzenten Erwin Bach in Köln, bevor das Paar 1994 in die Schweiz zog.