Notfall Reizgas an Berufskolleg: 33 Schüler klagen über Schmerzen Von dpa | 28.03.2023, 17:50 Uhr

Reizgas in einem Klassenzimmer hat am Dienstag einen Großeinsatz für Rettungskräfte an einem Dortmunder Berufskolleg ausgelöst. 33 Schüler klagten über Atemwegs- oder Kopfschmerzen, drei von ihnen mussten ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein 21 Jahre alter Schüler soll das Gas demnach versprüht haben - nach ersten Erkenntnissen wohl nicht vorsätzlich. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, außerdem wird ein möglicher waffenrechtlicher Verstoß geprüft. Zuvor hatte die „WAZ“ darüber berichtet.