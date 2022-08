ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Bielefeld Reiterin bei Autounfall schwer verletzt: Pferd stirbt Von dpa | 06.08.2022, 18:11 Uhr

Eine Reiterin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bielefeld schwer verletzt worden. Das Pferd der 21-Jährigen wurde so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.