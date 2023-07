Olympia-Einkaufszentrum Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild up-down up-down OEZ-Anschlag Reiter: Attentat in Reihe mit Hanau, Halle und Lübcke-Mord Von dpa | 22.07.2023, 18:22 Uhr | Update vor 45 Min.

Sieben Jahre nach dem rassistischen Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die Tat in eine Reihe mit den Anschlägen von Hanau und Halle und dem Mord an Walter Lübcke gestellt. „Da gibt es Zusammenhänge, die lange nicht gesehen wurden, weil das Attentat viel zu lange als unpolitische Tat eines Einzelnen bewertet wurde“, sagte Reiter am Samstag bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer. „Das OEZ-Attentat muss endlich mit diesen Taten in einer Reihe genannt werden, auch bundesweit.“