Düsseldorf Reisender Raucher soll Zugbegleiter verletzt haben Von dpa | 04.08.2023, 11:11 Uhr

Ein aggressiver Raucher soll in einem Zug von Essen nach Düsseldorf zwei Zugbegleiter verletzt haben. Der 29-Jährige habe auf der Zugtoilette geraucht, was einem gleichaltrigen Zugbegleiter aufgefallen sei, berichtete die Bundespolizei am Freitag.