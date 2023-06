Steag - Andreas Reichel Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Energie Reichel: An allen Kraftwerksstandorten Gaskraftwerke möglich Von dpa | 11.06.2023, 08:18 Uhr

Das Energieunternehmen Steag hält den Neubau von steuerbaren Gaskraftwerken an allen seinen sechs Kraftwerksstandorten für möglich. „Wir können solche Kraftwerke bauen“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Andreas Reichel, der Deutschen Presse-Agentur. Alle sechs Standorte im Ruhrgebiet und im Saarland kämen grundsätzlich dafür infrage. An zwei oder drei Standorten könne man solche Kraftwerksprojekte schnell realisieren. Reichel nannte als Beispiele das Kohlekraftwerk in Duisburg-Walsum, den Standort Bergkamen am östlichen Rand des Ruhrgebiets oder den saarländischen Standort Quierschied, der bereits über die Genehmigung für eine Gasleitung verfüge.