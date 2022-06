ARCHIV - Regenwolken ziehen auf. Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild FOTO: Federico Gambarini Wetter Regnerisches und warmes Pfingsten in NRW erwartet Von dpa | 02.06.2022, 08:48 Uhr

Am Pfingstwochenende ist in Nordrhein-Westfalen mit starken Schauern und örtlichen Gewittern zu rechnen. Am Donnerstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch niederschlagsfrei bleiben, mit Temperaturen bis zu 22 Grad.