Regen Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Regnerischer Sonntag in NRW: Gewitter zum Wochenstart Von dpa | 22.07.2023, 10:49 Uhr | Update vor 38 Min.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf verregnete Tage einstellen. Am Sonntag wird das Wetter voraussichtlich bedeckt. Der Regen soll am Nachmittag nachlassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Die kommende Woche beginnt regnerisch. Gewitter und Starkregen sind möglich.