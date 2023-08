Schiffahrter Damm gesperrt Regionalbahn kollidiert in Münster mit Fußgänger und verletzt ihn tödlich Von Lea Borner | 27.08.2023, 21:20 Uhr Der Zug war Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Symbolfoto: imago images/Rüdiger Wölk up-down up-down

Ein 56-Jähriger wurde am Sonntagabend am Schiffahrt Damm in Münster von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt.