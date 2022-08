Hendrik Wüst FOTO: Marius Becker/dpa/Archivbild up-down up-down Energiekrise Regierungserklärung im Landtag, SPD will Energiegutscheine Von dpa | 24.08.2022, 17:04 Uhr

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will am kommenden Mittwoch in der ersten Landtagssitzung nach der Sommerpause eine Regierungserklärung zu Vorhaben der schwarz-grünen Koalition abgeben. ...