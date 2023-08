Finanzen Regierung verschiebt Einstieg in Altschuldenlösung Von dpa | 22.08.2023, 15:55 Uhr | Update vor 38 Min. NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Landesregierung verschiebt den Einstieg in eine Altschulden-Regelung für die nordrhein-westfälischen Kommunen auf 2025. Das teilte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Dienstag in Düsseldorf mit. Der ursprünglich vorgesehene Startzeitpunkt Mitte 2024 lassen sich wegen diverser ungeklärter Fragen nicht halten.