Regenwetter Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Regen, Wolken und milde Temperaturen in NRW Von dpa | 16.03.2023, 08:50 Uhr

Zum Ende der Woche hin können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Regen, viele Wolken, aber auch sehr milde Temperaturen einstellen. Der Donnerstag startet dabei zunächst wolkig bis stark bewölkt und im Norden zeitweise mit leichtem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Erst am Nachmittag lockert es von Westen her auf. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad. Die Nacht wird bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 4 Grad.