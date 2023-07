Regenwetter Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Wetter Regen und Wolken zum Wochenstart in NRW Von dpa | 30.07.2023, 09:47 Uhr | Update vor 21 Min.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen auch am Sonntag an ihre Regenschirme denken. Wie an den vergangenen Tagen bleibt das Wetter unfreundlich. Im Tagesverlauf kann es immer wieder vereinzelt zu Regen und Schauern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchstwerte liegen am Sonntag um die 22 Grad, im Bergland bei 18 Grad.