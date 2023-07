Gewitter Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolb up-down up-down Wetter Regen und Wolken zum Wochenende in NRW: Gewitter möglich Von dpa | 20.07.2023, 07:24 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf ein regnerisches Wochenende einstellen. Für den Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vereinzelt mit Schauern und einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen bewegen sich demnach zwischen 18 Grad in Hochlagen und 25 Grad am Rhein. In der Nacht zum Freitag sind laut DWD Regen und Gewitter möglich.