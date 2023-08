Wetter Regen und Wolken in NRW: Auflockerungen zur Wochenmitte Von dpa | 07.08.2023, 09:33 Uhr | Update vor 54 Min. Regen Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zur Mitte der neuen Woche mit heiterem und niederschlagsfreiem Wetter. Bis dahin soll es aber weiterhin regnerisch und bewölkt bleiben, wie der DWD am Montag mitteilte. Die Temperaturen erreichen am Montag demnach Werte von 17 bis 20 Grad und 12 bis 15 Grad im höheren Bergland. Im Laufe des Tages soll es dabei zunehmend windig werden und stellenweise zu schauerartigen Regenfällen kommen. Am Abend nimmt die Schaueraktivität laut DWD dann wieder ab, es wird heiter bis wolkig und in der Nacht zum Dienstag überwiegend niederschlagsfrei.