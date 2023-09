Wetter Regen und vereinzelt Gewitter in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 21.09.2023, 09:40 Uhr | Update vor 24 Min. Regen Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einigen sonnigen Tagen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen ungemütlich. Ab Donnerstagmittag regne es teils kräftig, teilte der DWD am Morgen mit. Dabei seien örtlich Mengen von 35 Litern in sechs Stunden wahrscheinlich. Darüber hinaus könne es vereinzelt zu starken Gewittern, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen kommen. Punktuell seien auch Regenmengen von bis zu 45 Litern innerhalb von sechs Stunden nicht ganz ausgeschlossen, sagte ein Meteorologe des DWD. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten zwischen 21 und 24 Grad und im Bergland zwischen 18 und 21 Grad. Der Wind sei mäßig. In der Nacht zum Freitag ziehen Gewitter und Starkregen laut DWD rasch ab.