DWD-Prognose Regen und Schneeregen zum Wochenende in NRW erwartet Von dpa | 23.02.2023, 06:53 Uhr

Ungemütliches Wetter kommt am Wochenende auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen zu. Am Donnerstag wird es nach Angaben es Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei Tageshöchsttemperaturen von 8 bis 11 Grad noch recht mild. Es bleibt meist stark bewölkt mit kurzen Auflockerungen. Zeitweise kann es auch leicht regnen. In der Nacht kann es aufgrund von Reif oder überfrierender Restnässe örtlich glatt werden.