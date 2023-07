Regen Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Regen und Schauer in NRW Von dpa | 28.07.2023, 07:02 Uhr | Update vor 48 Min.

Zum Start ins Wochenende werden in Nordrhein-Westfalen Schauer und Gewitter erwartet. Am Freitag bleibt es stark bewölkt, ab dem Mittag ziehen einzelne Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Dazu sollen die Temperaturen am Freitag 22 bis 25 Grad erreichen, in Hochlagen maximal 18 Grad. In der Nacht kühlt es auf 17 bis 13 Grad ab.