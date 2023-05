Wetter in Nordrhein-Westfalen Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Wetter Regen und Gewitter zum Wochenstart in NRW Von dpa | 21.05.2023, 09:42 Uhr

Das Wetter in NRW bleibt ungemütlich. Nach einem freundlichen Vormittag wechseln sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Sonntag Wolken und Sonne ab. Ab Nachmittag und Abend kann es zu einzelnen Schauern und Gewitter kommen. Auch Starkregen ist laut den Meteorologen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen angenehmen 22 und 25 und um die 20 Grad in Hochlagen.