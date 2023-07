Unwetter Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down DWD Regen und Gewitter zum Wochenende in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 27.07.2023, 08:59 Uhr | Update vor 2 Std.

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt ungemütlich - am Wochenende rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Schauern, Gewittern und Wolken. Am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag soll es laut DWD vielerorts regnerisch und stark bewölkt werden. Die Temperaturen erreichen demnach zwischen 18 und 21 Grad.