Regen und Sonnenschein Wetter Regen, Schnee und Glättegefahr: Winterwetter in NRW Von dpa | 24.02.2023, 12:49 Uhr

Frost in der Nacht und Schnee in höheren Lagen: Nach einer etwas milderen Phase meldet sich in Nordrhein-Westfalen der Winter zurück. In den Nächten am Wochenende kühlt es auf bis zu minus 5 Grad ab, am Samstag soll es in Höhen oberhalb von 200 bis 400 Metern schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Eine weiße Schneedecke gibt es demnach aber wohl vor allem im Hochsauerland.