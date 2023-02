Strafgesetzbuch Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Rechtsextremer Terrorplan an Gymnasium: Urteil rechtskräftig Von dpa | 21.02.2023, 09:07 Uhr

Das Urteil für den geplanten rechtsextremen Terroranschlag an einem Gymnasium in Essen ist rechtskräftig. Ein 17-jähriger Schüler war dafür vom Düsseldorfer Oberlandesgericht zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Keine der Prozessparteien habe fristgerecht Rechtsmittel eingelegt, teilte das Oberlandesgericht am Dienstag auf Anfrage mit.