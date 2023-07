Herbert Reul Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Extremismus Rechtsextreme Umtriebe bei der Polizei: 105 Fälle geahndet Von dpa | 28.07.2023, 11:18 Uhr | Update vor 1 Std.

In der nordrhein-westfälischen Polizei sind in den vergangenen sechs Jahren 105 rechtsextremistische Verhaltensweisen geahndet worden. Das hat eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Freitag in Düsseldorf bestätigt. 63 Verfahren seien noch nicht abgeschlossen. Bei 189 Hinweisen habe sich dagegen keine straf- oder dienstrechtliche Relevanz ergeben. Insgesamt hätten die Polizeibehörden 357 Hinweise seit 2017 gemeldet. Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) hatte die Zahlen zuvor genannt.