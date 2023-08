Landtag Rechtsextreme haben uneingeschränkt Zugriff zu 15 Immobilien Von dpa | 03.08.2023, 13:07 Uhr | Update vor 13 Min. Herbert Reul Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down

Der Verfassungsschutz hat 15 Immobilien in Nordrhein-Westfalen erfasst, bei denen Rechtsextremisten über eine uneingeschränkte grundsätzliche Zugriffsmöglichkeit verfügen. „Sämtliche Immobilien werden für verschiedene private beziehungsweise geschlossene Veranstaltungen genutzt“, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine SPD-Anfrage mit. „Dazu zählen vor allem Stammtische, aber auch sogenannte Zeitzeugenvorträge, Feiern und Musikveranstaltungen wie Liederabende oder Konzerte.“