Statistik Reallöhne weiter gefallen: Deutlich unter Vorjahresniveau Von dpa | 07.12.2022, 09:25 Uhr

Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen haben wegen des starken Preisanstiegs auch im dritten Quartal dieses Jahres deutliche Reallohnrückgänge hinnehmen müssen. Die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste der Vollzeitbeschäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich lagen um 6,9 Prozent unter dem Vorjahresstand, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte. Die Reallöhne seien damit in Nordrhein-Westfalen das vierte Mal in Folge geringer gewesen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Laut IT.NRW übertraf der Anstieg der Verbraucherpreise (+8,6 Prozent) den Zuwachs der Nominallöhne (+1,1 Prozent).